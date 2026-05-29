Cube Labs ottiene nuovo brevetto in India per innovativo articolo assorbente

(Teleborsa) - Cube Labs - venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare - segmento Professionale – comunica che, in data odierna, i consulenti incaricati della tutela della proprietà intellettuale hanno comunicato l’ottenimento del brevetto in India della società controllata Biodiapers, partecipata per il 50,4% da Cube Labs, per il 34% dal trust Cube Labs di cui la Società è unica beneficiaria, per il 5% dall’INBB e per il restante 10,6% dai soci inventori, relativo all’invenzione dal titolo “Absorbent article with system for separating and isolating feces”. Il brevetto, con numero 590386, risulta concesso in data 26 maggio 2026.



La concessione del brevetto in India, si legge in una nota, rappresenta un "ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della protezione internazionale della proprietà intellettuale" sviluppata da Biodiapers, successivamente all’ottenimento del brevetto europeo annunciato dalla Società in data 14 gennaio 2026.



L’innovazione introduce un sistema attivo di aggregazione e isolamento delle feci – basato su argille minerali naturali in formato micro- e nanogranulare – che compatta e neutralizza il materiale organico, riducendo il contatto con la pelle e, di conseguenza, limitando la proliferazione batterica, il rischio di irritazioni cutanee e infezioni del tratto urinario. Grazie alla sua struttura, che separa fisicamente le feci dalla pelle, il pannolino migliora igiene e comfort, limitando al contempo l’uso di materiali sintetici tipici dei pannolini tradizionali, noti per il loro impatto ambientale e la scarsa biodegradabilità.



"Questa concessione in India rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita internazionale di Biodiapers e nella strategia di Cube Labs di valorizzare asset proprietari nati dalla ricerca scientifica, accompagnandoli verso contesti di mercato ad alto potenziale”, ha commentato Filippo Surace, CEO di Cube Labs. “L’India è un Paese di particolare rilevanza per scala demografica, dinamiche di sviluppo e crescente attenzione verso soluzioni capaci di coniugare benessere quotidiano, accessibilità e sostenibilità. In questo scenario, il riconoscimento ottenuto rafforza la solidità del progetto e ne amplia le prospettive di sviluppo, confermando la capacità di Biodiapers di posizionarsi su mercati internazionali strategici. È un passaggio coerente con la nostra visione: trasformare tecnologie distintive in piattaforme di crescita industriale e commerciale".

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