Citigroup, utili e ricavi in aumento nel terzo trimestre

Citigroup

(Teleborsa) -ha registrato nel terzo trimestre una 4,91 miliardi di dollari, pari a 2,07 dollari per azione, contro i 4,62 miliardi (1,73 dollari per azione) dello stesso periodo dell'anno scorso. Il risultato è stato trainato dalla crescita delle attività di investment banking e da una minore pressione fiscale.si sono attestati a 18,57 miliardi di dollari, +1% rispetto ai 18,39 miliardi dell'anno scorso.Leerano per utili per azione di 1,95 dollari ed un giro d'affari di 18,51 miliardi.