Interpump sprofonda in Borsa. Kepler ed Equita tagliano stime

Interpump

(Teleborsa) - Dubbi sulla crescita dinel 3° trimestre fanno colare a picco il titolo a Piazza Affari, dove registra un tonfo di oltre l'8%. A lanciare l'allertaed, preoccupati per l'andamento della società nel trimestre."Prevediamo che i risultati del terzo trimestre mostrino una marcata decelerazione della crescita organica escluso il forex, che dovrebbe essere piatto dopo il +5,3% del primo semestre, a causa del trend negativo della divisione idraulica - spiegano gli analisti di Kepler Cheuvrex - . Di conseguenza abbiamo tagliato le stime di utile per azione 2019-2020 del 2,2% e del 3,7% e il nostro target price a 27,5 euro. Stime che sono del 4% al di sotto di quelle del consenso per il 2020. La valutazione di Interpump appare corretta: 17,4 volte il multiplo prezzo/utile 2020 contro una media decennale di 16,7 volte rispetto a un outlook in decelerazione".Gli esperti di Equita, invece, si aspettano ricavi in crescita del 2,3% su anno a 317 milioni di euro, un ebitda in aumento del 4% a 75,6 milioni e un utile in calo del 4% a 40,9 milioni di euro.