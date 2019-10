Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) -, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilfermo a 27.021,23 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 2.989,69 punti. In frazionale progresso il(+0,23%), come l'S&P 100 (0,2%)., con novità che dovrebbero giungere proprio domani 18 ottobre 2019.Dal fronte corporate in lucedopo la trimestrale migliore delle attese , in perfetta sintonia con i buoni risultati delle altre banche a stelle e strisce nel trimestre.(+0,94%),(+0,69%) e(+0,63%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+2,00%),(+1,67%),(+1,47%) e(+1,30%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -6,13%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,79%.Tentenna, che cede lo 0,76%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,76%.Tra i(+3,28%) dopo i risultati (+2,23%),(+2,03%) e(+1,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,88%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,79%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,65%.