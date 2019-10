Borse europee caute. Focus su Cina e Brexit

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

assicurativo

costruzioni

media

alimentare

beni per la casa

automotive

BPER

Nexi

Buzzi Unicem

Terna

Leonardo

Moncler

Campari

Credito Valtellinese

Tinexta

Anima Holding

Rai Way

De' Longhi

Brembo

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, dopo i dati deboli giunti dall'economia cinese e di riflesso alle. Ieri è stato raggiunto un accordo tra Unione europea e Gran Bretagna , ma la prospettiva di un "passaggio a rischio" nella ratifica parlamentare del Regno Unito sta condizionando il sentiment degli investitori.Sul mercato valutario, poco mosso il cambio, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,113. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%.(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,80%.Si riduce di poco lo, che si porta a +128 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,89%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Dimessa, che resta incollata sui livelli della vigilia. Poco mossa, con un calo frazionale dello 0,33%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 22.369 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+0,74%),(+0,70%) e(+0,58%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,57%),(-1,37%) e(-1,00%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 2,14% grazie alla promozione degli analisti di HSBC Denaro su, che registra un rialzo dell'1,24%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,24%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,97%.Le peggiori performance, invece, si registrano su-3,40%. Giù anche-2,19% e-1,63%.del FTSE MidCap,(+2,34%),(+1,92%),(+1,81%) e(+1,28%).Giù, invece,, che prosegue le contrattazioni a -1,49%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,42%.