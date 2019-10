Le Srl trainano l'economia italiana, +6,3% di fatturato

(Teleborsa) - Non si arresta la crescita delle Srl in Italia, seppur il ritmo segna una moderata decelerazione:. Questa la fotografia scattata dall'"Osservatorio sui bilanci delle SRL" per il Triennio 2016-2018" realizzato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti.. In particolare oltre ad addetti e ricavi, cresce il valore della produzione (+6%) ed il valore aggiunto (+5,7%).Migliora invece la quota di Srl che nel 2018 chiudono il bilancio in utile, passando dal 70,3% del 2017 al 71,6% del 2018 (+1,3%). In linea anche il ROE che si attesta al 12,4% (+0,8% rispetto al 2017) e il ROI (+3,3% sul 2017).. La tenuta del trend di crescita coinvolge tutti i comparti, con una accelerazione per costruzioni, trasporti e servizi professionali. Rallentano invece industria, commercio, ristoranti ed alberghi.Le Srl in Italia globalmente sono. Il 61,7% è costituito da microimprese, ovvero aziende con fatturato fino a 350 mila euro, il 26,9% da piccole imprese, fatturato compreso tra 350 mila e 2 milioni di euro, ed il restante rispettivamente da medie (9,5%) e grandi (1,9%).