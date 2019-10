Nasce Vodafone Business Fleet Analytic per servizi di connettività auto

(Teleborsa) -. Con questo accordo, ladi Vodafone - e la sua leadership nell’offerta di servizi per la sicurezza di persone e veicoli - si fondono allasviluppata da Geotab per creareSi tratta di un servizio che consentirà ai clienti die ottenere dalla loroinformazioni utili perdei loro conducenti. Sarà disponibile in tutti i mercati europei in cui è presente Vodafone Automotive, a partire daIn base all'accordo, Geotab si avvarrà anche dell'esperienza di Vodafone Automotive nellaIl settore del fleet management sta subendo una rapida trasformazione in seguito a una evoluzione di requisiti e a unadei propri dipendenti. Un'altra tendenza, che impatta sul fleet management, è la. Molti settori potranno beneficiare delle potenzialità di Vodafone Business Fleet Analytics e un impatto significativo lo potranno avere le, così come i“Contribuire alla creazione di una mobilità più sicura e intelligente a livello globale è una visione condivisa da Vodafone Automotive e Geotab. Lavorando insieme, non solo supporteremo i nostri clienti ad aumentare l’efficienza e la sicurezza dei loro veicoli, ma contribuiremo anche all’introduzione di modelli di mobilità nuovi e sostenibili", dichiara, CEO di Vodafone Automotive., CEO, Geotab, commenta: "Mentre continuiamo a investire nella mobilità elettrica, nei big data e nelle soluzioni per veicoli connessi, insieme riteniamo che questa collaborazione offra una soluzione completa che unisce i punti di forza di ciascuna organizzazione, a beneficio dei clienti e della società".