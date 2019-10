Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

servizi finanziari

bancario

tecnologia

sanitario

Azimut

Fineco

BPER

Prysmian

Amplifon

Diasorin

Recordati

Fincantieri

Mondadori

Guala Closures

OVS

Falck Renewables

Sias

(Teleborsa) - finale positivo per Piazza Affari e per le altre principali borse europee seppur con. Sul sentiment degli investitori domina la cautela per ildopo la lettera con richiesta di rinvio che il primo ministro Boris Johnson ha inviato a Bruxelles , costretto dal Parlamento inglese.Sul mercato Forex, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,33%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 53,16 dollari per barile, con un calo dell'1,15%.Avanza di poco lo, che si porta a +132 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,98%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,91%. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.avanza dello 0,21%., con il, che mostra una plusvalenza dello 0,70%.In luce sul listino milanese i comparti(+1,46%),(+1,28%) e(+1,20%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,59%.Tra idi Milano, in evidenza(+4,45%),(+2,64%),(+2,60%) e(+2,23%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,23%.In apnea, che arretra del 2,61%.Calo deciso per, che segna un -1,53%.del FTSE MidCap,(+3,28%),(+2,74%),(+2,42%) e(+2,32%).Giù, invece,, -5,83%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,10%.