Expo Dubai 2020, ICE presenta il Padiglione Italia e opportunità per made in Italy

(Teleborsa) - Manca un anno esatto all’inaugurazione dell’, negli Emirati Arabi Uniti, e inizia il conto alla rovescia anche per ile le prospettive di business per le imprese italiane.L'ICE illustrerà giovedì, 24 ottobre, quali sono le interessanti opportunità del mercato emiratino, il business climate per le PMI e le iniziative che verranno realizzate da Agenzia ICE nei tanti settori di Expo 2020: dall’ambiente e gestione delle risorse idriche, al Made in Italy delle tre F, food, fashion and furniture; dalle energie alternative alla mobilità sostenibile; dalla nautica alle start-up.Nel corso dell'evento, oltre agli interventi del Presidente di Agenzia ICE,, e del Direttore Generale dell'Agenzia ICE,saràa cura del Commissario Generale per l'Italia a Expo 2020 Dubai,e del Project Designer. Sarà inoltre illustrato il programma delle azioni di supporto alle imprese italiane associato alla partecipazione all'Expo a cura del Direttore dell'Ufficio ICE di Dubai,. Seguirà l'intervento di, professore del Politecnico di Milano, che illustrerà i ritorni economici attesi per le nostre imprese.