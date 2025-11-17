Tikehau Capital nomina Daniele Germano Co-Head of Italy

Tikehau Capital

(Teleborsa) -, gestore alternativo globale,, con focus sulle attività di fundraising. Con oltre vent'anni di esperienza nel settore finanziario, vanta un solido track record nel business development e nella raccolta di capitali in Italia e in Europa, con competenze trasversali che spaziano dalle asset class tradizionali, fino ai mercati privati e al real estate.Prima di approdare in Tikehau Capital, ha ricoperto il ruolo di Senior Director, Head of Sales & Investor Relations - Southern Europe di, dove ha guidato l'attività di fundraising istituzionale e di distribuzione. In precedenza, ha lavorato per, come Senior Institutional Sales Manager per Italia, Grecia e Cipro.Sarà basato a Milano, in, Co-Head of Italy."Sono orgoglioso di intraprendere questo nuovo percorso in Tikehau Capital - ha dichiarato Germano - L'. Il nostro obiettivo sarà quello di consolidare ulteriormente la presenza di Tikehau Capital nel Paese, costruendo relazioni di lungo periodo con gli investitori e promuovendo soluzioni d'investimento capaci di creare valore reale e duraturo".