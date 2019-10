Renault conferma outlook pessimistico e calo vendite mercato auto globale

Renault

(Teleborsa) - Laconfermaper questo esercizio, anticipando unnon solo per il suo brand e per quello di Nissan, ma anche per il mercato globale dell'auto.La casa d'auto francese ha annunciato unadi euro e, rispetto ad una contrazione del mercato globale del 3,2% circa.Sebbene il Gruppo abbia risentito della perdita di reputazione legata allo scandalo Nissan, tuttavia. E' statasull'andamento deldell'auto, che dovrebbequest'anno (in precedenza indicava un -3%). Per quanto concerne il, è atteso un, laddove stimava in precedenza una relativa stabilità degli affati rispetto al 2018.