Milano festeggia la riapertura di Linate dopo 90 giorni di lavori. Prima partenza per Francoforte

(Teleborsa) -. L'Airbus, dal nome Aldo Palazzeschi, è stato festeggiato con i tradizionali getti d’acqua lanciati da due autopompe dei Vigili del Fuoco di stanza nello scalo. Questa mattina, alle 6,30, l'aeroporto di Linate è tornato alla sua piena operatività con la prima partenza del volo Lufthansa LH279 per Francoforte.I 64 passeggeri provenienti da Roma sono statidal Sindaco di Milano, e dai vertici di, la società che gestisce appunto i 2 aeroporti di Milano, Linate e Malpensa, con l’AD di. Presenti inoltre il Chief Business Officer di Alitalia,, il Presidente e il Direttore generale di, sia dal punto di vista estetico che tecnico. Da non tralasciare linvestimento sulla sicurezza a tutto tondo"., con panettone, prosecco e una torta celebrativa firmata da Ernst Knamm.Il secondo scalo di Milano era stato. Un successo indiscutibile che ha rappresentato anche un riuscito test per lo scalo di Malpensa che ha assorbito in modo ottimale un aumento di traffico superiore del 50 per cento, tra movimento di aeromobili e passeggeri.