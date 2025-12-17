Milano 12:06
44.257 +0,61%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:06
9.848 +1,68%
Francoforte 12:05
24.075 -0,01%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,34%

Il DAX esordisce a 24.159,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,34%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,34%, dopo aver aperto a 24.159,62 punti.
Condividi
```