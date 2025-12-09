Milano 12:23
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,2%

Il DAX esordisce a 24.094,99 punti

Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,20%, dopo aver aperto a 24.094,99 punti.
