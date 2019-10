Demanio: 18,3 milioni dal primo bando

(Teleborsa) -. È il bilancio con cui si è chiusoil 18 luglio scorso.L'asta si è chiusa conper un valore complessivo di: l'operazione ha riguardato edifici residenziali, commerciali, ex caserme, terreni, immobili storici, strutture industriali e direzionali.Tra gli immobili quelli che hanno ricevuto più offerte sono stati i beni con caratteristiche di unicità e atipicità, come i piazzali ferroviari o le ex caserme, assegnati cCosì aè stata aggiudicata a un prezzo finale di; a, che occupa un'area di oltre 900 mq nel distretto Citylife, è stato aggiudicato perSempre a. A, utilizzata come parcheggio di autobus, è stata aggiudicata perTra i beni venduti di maggior valore ci sono anche l', in provincia di Rovigo, la, nel borgo storico di Bergamo Alta, e l'. Inoltre il locale, è stato aggiudicato con un rialzo di quasi il 19% sulla base d'asta.Gli altri beni assegnati sono: unin Abruzzo; unasituata a Civitavecchia nel Lazio, e un locale commerciale,a pochi metri da Piazza del Campo a Siena. Aggiudicate anche unae l', l'in provincia di Cuneo in Piemonte e altri: un appartamento a Milano, una villa nell'hinterland a Pioltello e il piazzale Ferroviario di Tirano in provincia di Sondrio.