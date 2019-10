Manovra, cedolare secca resta al 10%

(Teleborsa) - Laanziché aumentare al 15% o al 12,5% come previsto dalla bozza della manovra.È la prima novitàal termine del vertice di maggioranza che si è tenuto nel pomeriggio con tutti i partiti al governo, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri."La cedolare secca, oggi al 10%, era previsto che salisse al 15%: in una prima bozza di manovra era stata portata al 12,5%- hanno dichiarato fonti di Palazzo Chigi - C'è stata la forte".In generale, "c'è stataper confermare tutte le misure di sostegno per la modernizzazione del Paese, per favorite la digitalizzazione e la svolta green, per sostenere le famiglie e il welfare, per rafforzare la crescita delle imprese, per sostenere gli investimenti e semplificare la fiscalità degli enti locali", specifica Palazzo Chigi al termine del vertice di governo.Secondo fonti interne al governo,: tra le decisioni prese oggi, lae 140 milioni in più per finanziare Industria 4.0 nel 2020, arrivando a 420 i milioni in più nei prossimi tre anni.La prima conferma sulla cedolare secca era arriva dalla capogruppo di Leu al Senato,"La cedolare secca sugli affitti a canone concordato resterà al 10%", ha dichiarato ai cronisti nel lasciare Palazzo Chigi.. L'incontro è avvenuto in un. Andiamo avanti determinati, con più coesione", ha aggiunto la senatrice, confermando che l'obiettivo è".