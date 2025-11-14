Milano 13-nov
44.755 -0,08%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 -1,05%
Francoforte 13-nov
24.042 -1,39%

Borsa: Netto calo per Tokyo in avvio (-1,66%)

Il Nikkei 225 esordisce a 50.429,01 punti

In breve, Finanza
Il Principale indice azionario giapponese esibisce una perdita secca dell'1,66% a quota 50.429,01 in apertura.
