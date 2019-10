Aeroporto di Cuneo, inaugurata la nuova tratta per Bari

(Teleborsa) - Ha preso il via ilogni martedì, giovedì e sabato.La nuova tratta consente di raggiungere con comodità il capoluogo pugliese grazie ad un operativo che prevede una partenza dallo scalo piemontese alle ore 17:45.e sollecitata a gran voce dall'utenza cuneese" - ha dichiarato-. "La Cuneo-Bariprevalentemente business, ma offre garanzie di load-factor importanti anche per quanto concerne il traffico leisure, se consideriamo sia il numero dei pugliesi residenti in Piemonte sia l’appeal di una regione diventata negli anni la regina delle mete estive del Mediterraneo".L’evento di lancio è coinciso con l’. Un ulteriore segnale positivo che proietta l'aeroporto di Levaldigi in una dimensione sempre più orientata alla utenza inbound e outbound, anche di fascia alta.