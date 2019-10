Piaggio, crescita a doppia dell'utile nei primi 9 mesi

Piaggio

(Teleborsa) - Al 30 settembre 2019 il Gruppoha registrato performance decisamente migliori rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, la crescita di tutti i principali indicatori di conto economico, l’aumento dell’utile netto, maggiori investimenti e la riduzione del debito.sono stati pari a 1,2 miliardi in crescita del 9,8% rispetto agli 1,09 miliardi registrati al 30 settembre 2018 (+8,2% a cambi costanti).Ilè stato pari a 363,7 milioni di euro, con un incremento dell’8,8% (7,8% a cambi costanti), rispetto ai 334,4 milioni di euro rilevati un anno prima.L' Ebitda consolidato di 188,8 milioni di euro è in crescita del 13,8% (+13,2% a cambi costanti) rispetto ai 166 milioni di euro registrati al 30 settembre 2018. Il(Ebit) è stato pari a 99,5 milioni di euro (+17,2% rispetto agli 84,9 milioni di euro del 30 settembre 2018).Ildel periodo si è attestato a 81,5 milioni di euro e sale del 23,3% (rispetto a 66,1 milioni di euro registrati al 30 settembre 2018). L’consuntivato dal Gruppo è stato di 46 milioni di euro (+26,7%).L’(PFN) al 30 settembre 2019 risulta pari a 405,1 milioni di euro, in linea con il dato al 30 settembre 2018 edi 24,1 milioni di euro rispetto ai 429,2 milioni al 31 dicembre 2018 nonostante l’impatto negativo pari a 19 milioni di euro derivanti dell’adozione del principio contabile IFRS 16 e quello derivante dalla modifica alla politica sui dividendi introdotta a luglio 2019, con un ulteriore effetto negativo di 19,6 milioni di euro.Escludendo tali effetti - spiega la società in una nota -risulta pari a 366,5 milioni di euro, in miglioramento di 38,6 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2018 e in miglioramento di 62,7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2018.Venduti nel mondo 479.200 veicoli, in crescita del 2,1% (469.400 al 30 settembre 2018).