Borse europee ripiegano: svanisce effetto Fed. Tiene meglio Milano con FCA

(Teleborsa) -, girando in territorio negativo, dopo che la, che sembrerebbe essere l'ultimo.con i dati del PIL e dell'inflazione in Italia ed Eurozona., dopo il via libera alle nozze L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,117. Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +134 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,93%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,61%,scende dell'1,03%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,60%. Più stabile Piazza Affari, con ilche si ferma a 22.632 punti.Buona la performance a Milano del comparto(+3,61%), grazie al, che mostra un forte incremento dell'8,81% dopo il via libera alle nozze con(-11% a Parigi). Svetta anche la controllanteche segna un importante progresso del 5,60%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,29%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,00%.Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -3,05% dopo risultati in calo Sotto pressione, che arretra del 2,05%.Calo deciso per, che segna un -1,93%.