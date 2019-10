FCA-Peugeot confermano nozze. Quarto leader mondiale nell'era della mobilità sostenibile

Fiat Chrysler Automobiles

Peugeot

(Teleborsa) -per dar vita al quarto produttore mondiale di auto, sfruttando le complementarietà e producendo sinergie per circa 3,7 miliardi.Il Consiglio di Sorveglianza di Peugeot ed il Consiglio di Amministrazione di FCA, riunitisi ieri, dopo le "intense discussioni tra i management team delle due società" intrattenuti nelle scorse settimane, hannodei rispettivi business tramite una(50/50). Entrambi i consigli hanno dato mandato ai rispettivi team di portare a termine le discussioni per raggiungere"Entrambi (i Gruppi) - si sottolinea - condividono la convinzione che ci sia una, che creerebbe un gruppo leader nel settore con le dimensioni, le capacità e le risorse per cogliere con successo le opportunità e gestire efficacemente le sfide di questa nuova era della mobilità"."Questa convergenza crea un significativo valore per tutti gli stakeholder e apre a un futuro brillante per la società risultante dalla fusione. Sono soddisfatto del lavoro fatto finora con Mike e sarò molto felice di continuare a lavorare con lui per costruireinsieme un grande gruppo", ha dichiarato il numero uno di Peugeot, manager portoghese di altisismo profilo che ha "salvato" la casa d'auto francese."Sono contento di avere l’opportunità di lavorare con Carlos e il suo team su questa aggregazione che ha il potenziale di cambiare il settore. Abbiamo una lunga storia di cooperazione di successo con Groupe PSA e sono convinto che, insieme a tutte le nostre persone, potremo creare una società leader nella mobilità a livello globale", ha affermato il numero uno di FCA,, che ha raccoltol'eredità di marchionne contribuendo a sviluppare il gruppo.L'operazione creerebbe ilin termini di unità vendute (8,7 milioni di veicoli), condi euro ed un utile operativo corrente di oltre 11 miliardi di euro, sulla base dell’aggregazione dei risultati del 2018 ed escludendo Magneti Marelli e Faurecia.Laè stimata in circae si prevede che l’80% delle sinergie siano raggiunte dopo 4 anni. La fusione inoltre non prevede. E' previsto unper raggiungere tali sinergie didi euro.FCA prevede di distribuire ai suoi azionisti une la propria, mentreai propri azionisti la. Ciò consentirebbe agli azionisti del gruppo risultante dalla fusione di condividere equamente le sinergie e i benefici derivanti da una fusione, riconoscendo nelcontempo il valore significativo della piattaforma differenziata di FCA in Nord America e la sua forte posizione in America Latina, compresi i suoi margini ai vertici del settore in quelle regioni. Ciò rifletterebbe anche il valore aggiunto che i marchi globali di fascia alta di FCA, Alfa Romeo e Maserati, apporterebbero grazie al loro notevole potenziale di sviluppo.L’operazione verrebbe effettuata in forma di, quotata su(Parigi),(Milano) ed al, e continuerebbe a mantenere una importante presenza nelle attuali sedi operative centrali in Francia, Italia e negli Stati Uniti.La struttura didella nuova società sarebbe, con una maggioranza di consiglieri indipendenti. Ilsarebbe composto da(5 in quota FCA incluso John Elkann in qualità di Presidente e 5 di PSA incluso il Senior Independent Director e il Vice Presidente). Il numero di PSA, oltre che membro del Consiglio di Amministrazione, per unLodella nuova società risultante dalla fusione dovrebbe prevedere che iloperi in modo tale daa alcun azionistadel totale voti espressi. Si prevede inoltre che non ci sia alcun trasferimento dei diritti di doppio voto esistenti, ma che i nuovi diritti di doppio voto speciale maturino dopo un periodo di detenzione delle azioni di tre anni dal perfezionamento della fusione.Una partire dal perfezionamento della fusione troverebbe applicazione in relazione alle partecipazioni azionarie die la famiglia Peugeot. EXOR, Bpifrance Participations e la famiglia Peugeot sarebbero inoltre soggetti ad unin relazione alle rispettive partecipazioni. Unica eccezione, alla famiglia Peugeot sarebbe concesso di aumentare del 2,5% la propria partecipazione nella società risultante dalla fusione nei primi 3 anni successivi al closing, esclusivamente acquisendo azioni da Bpifrance Participations e DFG.