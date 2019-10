Giornata Mondiale Risparmio, Profumo: "Sviluppo sostenibile coinvolge tutti"

(Teleborsa) -. Governi, imprese, università, Terzo settore, singoli cittadini, tutti sono chiamati, nei rispettivi campi e con l'operatività che gli appartiene, a fare la propria parte".E' quanto dichiarato dal, nel discorso di apertura delladove saranno presenti i rappresentanti di tutte le fondazioni bancarie e le più alte autorità, fra cui il Ministro dell'Economiaed il Governatore della Banca d'ItaliaProfumo ha parlato anche diper poter coniugare ambiente e sociale ed in gradi di "sradicare la narrazione eccessivamente conflittuale e catastrofista che spesso va per la maggiore".Il Presidente dell'ACRI aggiunge che in questa sfida, ma occorrerà "individuare, in grado di valorizzare il contributo di tutti", dove lperché è ormai matura per questa rivoluzione gentile".Riguardo al ruolo delle, che l'ACRI rappresenta, il banchiere ha affermato che, "portatrici di un modus operandi originale, tutt'altro che superato".