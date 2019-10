Gualtieri: Sostenibilità è la via maestra per risparmio e conti in ordine

(Teleborsa) - Laper mantenere in ordine le finanze pubbliche e per tutelare il risparmio degli italiani. E' il messaggio rivolto dal, in occasione dellaorganizzata come ogni anno, sottoSecondo il Ministro occorre "mettere al: non c'è tutela del risparmio senza sostenibilità. La sostenibilità non può essere perseguita senza il risparmio". Discorso che è di grande importanza in un Paese come l'Italia dove "gli". In particolare, secondo il titolare di Via Venti Settembre, per tenere i conti in ordine servono 'in primis' scelte responsabili. "Tenere in ordine i bilanci pubblici vuol dire adottare scelte politiche in modo responsabile ed essere consapevoli delle conseguenze di queste scelte sull'equilibrio fra entrate e uscite".Questa consapevolezza, ha proseguito il Ministro, "deve riguardare il lungo periodo ma anche il breve periodo e in questo senso è evidente che una, lo deve fare a livello europeo". Quindi, per Gualtieri "perché la finanza pubblica sia sostenibile nel tempo i costi posti a suo carico devono essere compatibili con l'andamento previsto dell'economia e con le risorse che si rendono disponibili attraverso la fiscalità generale".Il Ministro ha quindiper aver tracciato la strada. "Concordiamo con Mario Draghi. L'unica via per uscire da una situazione di bassi tassi di interesse naturali" è "in maniera coordinata con l'impegno in primo luogo dei paesi europei che hanno maggior spazio fiscale". E' in questo quadro, ha aggiunto Gualtieri, che "si inserisce lache avrebbe avuto conseguenze negative in questa congiuntura economica e ha scelto la sostenibilità delle finanze pubbliche con un percorso discendente del debito". Nella manovra, infatti, sono statedal momento che dopo un decennio l'Italia non era ancora ritornata ai livelli pre-crisi.Nell'"per quanto ha fatto per salvaguardare l'integrità della moneta unica e contribuire in modo decisivo alla salvaguardia del risparmio degli italiani e degli europei".Per quanto riguarda le, Gualtieri ha sottolineato come il sistema sia più solido rispetto al passato e ha annunciato che i. "Il. Il percorso di pulizia dei bilanci non è ancora terminato ma il traguardo è raggiungibile e il tema dei crediti deteriorati non rappresenta più un rischio", ha osservato. Il ministro ha inoltre riconosciuto il ruolo delle Casse di Risparmio e ha sollecitato a salvaguardarne la funzione."È bene incoraggiare maggiore integrazione finanziaria, ma va preservata una sana diversità del sistema finanziario europeo: va salvaguardata la funzione svolta dalle Casse di risparmio", ha detto.Inoltre, il responsabile dell'Economia italiana ha sottolineato l'i. "E' necessario arrivare a una effettiva Unione bancaria. Molto è stato fatto a livello europeo", ma restano ancora tasselli incompiuti. "Timori e veti incrociati - ha ricordato il ministro - hanno finora impedito il raggiungimento di un accordo su questi temi. Conflitti e timori che sono un ostacolo alla stabilità finanziaria globale". E' una questione, ha affermato, che "va risolta e su questo c'è un impegno e una forte determinazione del governo italiano".Parlando dei, il ministro ha infine riferito di aver avviato un "dialogo proficuo con gli operatori" finanziari per favorire i pagamenti elettronici e ridurne i costi. "Gli incentivi - secondo Gualtieri - sono assai più utili delle grida manzoniane, che sono altisonanti ma poco efficaci. La diffusione dei pagamenti digitali - ha spiegato il Ministro - è un volano per la modernizzazione dell'economia e quindi per la crescita del paese. Per questi motivi il Governo ha deciso di, con forme di incentivo ai pagamenti digitali per i consumatori e gli esercenti".