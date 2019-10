(Teleborsa) -Con queste paroleannuncia ilsulladopo due giorni di vertici in cui non sono mancateTrovata lsi lavora sulle "Lecontinueranno a essereanche per chii. Per lesarà invece necessario certificare, come bonifici o uso di carte e bancomat.unaper le sigarette “fai da te”. Dopo lo scongiurato aumento dell'aliquota della cedolare secca che resta al, edalla bozza ancheprevisto dal Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles, che aveva scatenato più di qualche mal di pancia.invece– Ridottala quota di ammortamento deducibile dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione.– Previsto dall’acquisto o il noleggio di nuove auto almeno per il 50% ibride o elettriche.sul contributo perche alla finche dovrebbe arrivareSoddisfatto il Ministro dell’Economiae dalla manovra