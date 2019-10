Manovra, tassa su auto aziendali vale 513 milioni

(Teleborsa) - La, i nserita nella bozza della manovra . È il primo dato che emerge sulla tassa introdotta sulle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti che oggi concorrono alla formazione del redito per il 30% del loro valore e che invece, a partireLa novità, che prevede comunque lo sconto per i veicoli in uso ad "agenti e rappresentanti di commercio", ha scatenatonon sono tra gli addetti del settore.Secondo l', l'Associazione che in Confindustria rappresenta il settore del noleggio veicoli, sarebbero, circa l'e. L'associazione ha così espresso la "verso la stangata prevista in legge di Bilancio. Si uccide il settore dell'auto e si penalizzano i lavoratori", ha dichiarato all'Ansa.che ha definito la norma ""Ovviamente, penalizza ulteriormente la categoria", ha dichiarato dal presidente Federmanager,. "La nostra categoria già versa contributi cospicui alle casse pubbliche e sostiene sensibilmente tutto il welfare, a partire dal sistema previdenziale", ricorda Cuzzilla."Non si può continuare a scaricare sul lavoro dipendente e sulle imprese il prezzo del mancato equilibrio di bilancio. Se i conti non tornano, sarebbe il caso di perseguire gli evasori e chi le tasse non è abituato a pagarle", conclude il numero uno di Federmanager.che l'ha varata.ha già dichiarato cheche danneggia lavoratori e aziende", come ha scritto in un tweet il senatore Eugenio Comincini, componente della commissione Bilancio di Palazzo Madama.Anche ilchiede di "sulle auto aziendali perché su quelle voci le tasse i lavoratori già le pagano", come si legge sulla sua pagina Facebook.specificando che ". Abbiamo aumentato un po' la tassazione sul fringe benefit e solo oltre un certo numero di auto", ha spiegato a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1.