Agricoltura 4.0, mercato tra i 370 e i 430 milioni in Italia

(Teleborsa) -nel 2018, di cui il 30% generato in Europa.il mercato ha un valore compreso, il 5% di quello globale e il 18% di quello europeo, generato dafornitrici fra player affermati e startup. E sono, impiegate dal 55% delle aziende agricole intervistate.I dati emergono da una ricerca effettuata dall'della School of Management dele del laboratorio Rise dell’, presentata oggi a Roma, durante il convegno "Agricoltura digitale 4.0: sicurezza, sostenibilità e casi virtuosi", organizzato dasonosui quali dobbiamo costruire il nuovo modello agricolo italiano”, ha commentato la ministra delle Politiche Agricoleintervenendo oggi alla tavola rotonda., ha proseguito Bellanova, "perché lasta già producendo i suoi effetti a livello globale. E lo abbiamo visto anche da noi: le gelate al sud, la siccità al nord, tempeste in grado di spazzare via milioni di alberi in un solo giorno. In questo contesto. Dobbiamo contenere il più possibile l’impatto ambientale delle nostre produzioni e promuovere approcci sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Senza la sostenibilità economica, le altre due non reggono comunque. Per questo voglio lavorare per dare piena tutela al reddito degli agricoltori. Sono convinta infatti che solo se aiutiamo le imprese a essere competitive, ad affrontare il mercato, solo se semplifichiamo loro la vita, potremo avere un’agricoltura in grado di preservare l’ambiente e rispettare i lavoratori. Lahe abbiamo davanti ci dovrà portare, dove si produce rifiuto o spreco,. E la tecnologia – ha concluso la ministra - sarà indispensabile in questo percorso, anche e soprattutto in agricoltura”. Bellanova ha quindi ricordato leintrodotte nellaed ha sottolineato che dopo il varo della Manovra, ora in Parlamento "si dovrà lavorare su altre misure che preoccupano, come sugar tax e plastic tax".con soluzioni che aumentano la competitività dell’intero settore e miglioranoalimentare. Sono giàtecnologiche per la tracciabilità presenti sul mercato italiano grazie alle quali il 38% delle aziende che le hanno adottate ha migliorato l’efficacia del processo e il 44% l’efficienza, riducendo tempi e costi. Ma è, con4.0 già disponibili, orientate soprattutto all’e in misura minore all’(il cosiddetto Internet of farming), impiegate dal 55% di 766 imprese agricole intervistate nella ricerca, con l’età e il titolo di studio che non influiscono significativamente sull’adozione di soluzioni 4.0.In questo contesto favorevole, anche le startup che propongono soluzioni digitali al settore agricolo e agroalimentare proseguono nella loro spinta innovativa:, per un totale diraccolti, attive soprattutto in ambito eCommerce (65%) e Agricoltura 4.0 (24%).si collocaa tutti gli altri Paesi europei, ma con(pari all’1% del finanziamento complessivo) appare ancora marginale per capacità di raccogliere capitali."L’agricoltura sta affrontando due sfide importanti per mantenere la competitività del settore: da una parte ridurre i costi ed aumentare la redditività, dall’altra produrre di più e valorizzare maggiormente i propri prodotti", ha detto il presidente di Confagricoltura. "In tale contesto - ha concluso - l’innovazione in generale e le tecnologie digitali sono strategiche.