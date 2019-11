WeFly, Valore D e Unicredit insieme per le donne in carriera

(Teleborsa) - Unper. Per questo nasce, programma di mentoringt, realizzato per ingaggiare le donne del middle management e supportarle a esplorare percorsi di una carriera internazionale.Il programma nasce dall'esperienza di Valore D, impegnata dal 2009 nella promozione dell'equilibrio di genere attraverso la diffusione di una cultura aziendale più inclusiva.e vedrà la collaborazioni di mentor sia uomini (54%) sia donne (46%) con una solida esperienza internazionale alle spalle (25% di loro attualmente lavora in Paesi diversi dall'Italia, principalmente nel nord e centro Europa).Il programma, durante i quali ciascuna coppia sarà supportata da un coach di, società di consulenza specializzata nei cambiamenti culturali.Caratteristica unica del progetto, le: si tratta infatti di u, poiché è tipicamente legata al tema dell'equilibrio tra lavoro, vita privata e crescita professionale.Attraverso attività di mentoring internazionale, le, così da poter accrescere e arricchire il proprio stile manageriale.a: l'efficacia sarà monitorata attraverso la misurazione del livello di soddisfazione di tutti i partecipanti e il raggiungimento di specifici obiettivi definiti all'inizio del percorso."Siamo entusiasti di lavorare con Valore D, leader indiscusso nel promuovere l'equilibrio di genere.", ha commentato, CEO, UniCredit Group."WeFly è una grande opportunità sia per i mentees che per i tutor, per imparare gli uni dagli altri, sostenendo in particolare le donne con talento a sfruttare al massimo le loro capacità e i loro percorsi di carriera all'interno dell'organizzazione., per aiutare a far crescere leader più efficienti", ha concluso Mustier."Ancora oggi,che le supporti ad essere più sicure di sé e più ambiziose senza sentirsi inadeguate nella loro vita privata", ha aggiunto, Presidente di Valore D e VP Communications & Public Affairs GE Italy e Avio Aero. "Con questo programma, miriamo a dare le ali ad oltre 71 donne italiane per", la sua conclusione.