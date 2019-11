Banco BPM, corre l'utile dei primi 9 mesi:+30%

Banco BPM

(Teleborsa) -chiude i primi 9 mesi dell'anno con un, in crescita del 30,9% rispetto allo stesso periodo del 2018.Il risultato, che arriva al termine di un- spiega la banca guidata da- è stato conseguito in parallelo al prosieguo dell’attività di derisking, evidenziata dal(era 6,5% a fine 2018), dalla discesa del costo del credito (69 bp rispetto ai 184 bp del dicembre 2018) e a fronte di una patrimonializzazione che si rafforza, con il CET1 Ratio phased-in al 13,8% e il CET1 fully loaded che sale al 12,1%.Il buon andamento del Gruppo "è confermato dallo sviluppo dell’attività commerciale, come evidenziato dalla dinamica degli impieghi e della raccolta diretta e dall'utile ante imposte, cresciuto del 13,5% rispetto al 30 settembre 2018 attestandosi a 884 milioni di euro".Banco BPM stima un(EPS) adjusted dell’esercizio, al netto cioè delle componenti reddituali non ricorrenti, superiore ai 30 centesimi di euro.