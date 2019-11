Ryanair, nuova rotta Milano Bergamo - Tbilisi (Georgia)

Ryanair

(Teleborsa) -, la compagnia numero 1 in Italia e in Europa, ha dato il via oggi (6 novembre), alla, nell'ambito della programmazione invernale 2019 da Milano Bergamo.L’operativo Ryanair su Milano Bergamo, tra cui 6 novità assolute e 7 destinazioni nuove per l’inverno, in estensione dall'operativo estivo, che faranno transitare oltre 11.1 milioni di passeggeri presso l’aeroporto di Milano Bergamo quest’anno.: Brema (bisettimanale), Göteborg (bisettimanale), Katowice (bisettimanale), Lappeenranta (bisettimanale), Londra Southend (3 voli a settimana), Santander (bisettimanale) e Sofia (giornaliero)., oltre a Tbilisi (4 voli a settimana), Agadir (bisettimanale), Aqaba (bisettimanale), Eilat Ramon (bisettimanale), Marsiglia (4 voli a settimana) e Yerevan (bisettimanale, in partenza il 14 gennaio)."Ryanair è lieta di annunciare la nuova rotta che collega Milano Bergamo a Tbilisi, in Georgia, con 4 voli a settimana, nell'ambito della nostra programmazione invernale 2019." - ha dichiarato-.. - ha commentato-. Tbilisi, capitale della Georgia, è fortemente attrattiva sotto l’aspetto turistico perché rappresenta la, tra antico e moderno. Ci auguriamo che l’apertura della rotta, come già per altre destinazioni, generi scambi culturali, grazie alla presenza di poli universitari e conservatori di nota fama, oltre che di business".