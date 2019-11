Stati Uniti pronti a rimuovere dazi su 112 miliardi di prodotti cinesi

(Teleborsa) - Unain attesa diper disinnescare definitivamente lache si trascina ormai da mesi traGlisarebbero infatti disposti ain vigore dal primo settembre che riguardano una lunga serie di prodotti esportati da Pechino. Dall’amministrazione americana trapela ottimismo sul mini-accordo commerciale, la cosiddetta "fase 1".dice il Presidente americanoche, sotto pressione perè pronto apera sostenerlo. "Le barriere commerciali globali vanno rimosse, èsottolinea il collegaLaUsa Cina sarebbe dovuta essere sancita dai due Presidenti a margine del vertice di cooperazione economica dei paesi Asia Pacifico, nel summit in programma il, cancellato dal Presidente cileno Pinera per ragioni di sicurezza.A questo punto, l'incontro traper firmare l'accordo potrebbe avvenire durante il summit dei paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa), in Brasile, in programma nella capitaleil 13 e 14 novembre. Altra ipotesi,