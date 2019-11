Commissione europea taglia stime PIL e lancia allarme su Italia

(Teleborsa) - Arriva una doccia fredda dalled'autunno della, che ha, riducendo in particolare quelle della Germania e dell'Italia, che restano al palo a causa della frenata dell'export e della crisi del commercio mondiale. Fra i rischi anche quelli legati alla Brexit.Una- afferma Bruxelles -, che viene indicato orarisultante nelle previsioni di luglio. Edi 0,2 puntiprecedente, mentre si indicauna espansione analoga. Considerando l'Unione allargata dei Ventotto, si indica una crescita all'1,4% per tutti e tre gli anni, anche in questo caso limata leggermente al ribasso nper il 2020.Ad essere più penalizzati sono i Paesi più esposti all'export, ad esempio la, per la quale ledi crescita vengono(era +0,5%), vale a dire la seconda crescita più bassa dell'Area della moneta unica dopo l'Italia. Per Berlino però lache, meno esposta alle fluttuazioni del commercio internazionale, si vede confermare un, anche se la previsione è stata"L'economia europea - ha affermato il Vicepresidente per l'Euro- si è finora dimostrata resiliente in un ambiente esterno meno favorevole: prosegue la crescita economica, la creazione di posti di lavoro è vigorosa e la domanda interna robusta. Potremmo tuttavia trovarci in futuro in situazioni difficili: abbiamo davanti un periodo di grande incertezza dovuto ai conflitti commerciali, alle crescenti tensioni geopolitiche, alla persistente debolezza del settore manifatturiero e alla Brexit". Di qui l'esortazione per i Paesi a debito più elevato di intraprendere una riduzione dello stesso e condurre politiche di bilancio prudenti., Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha sottolineato che "i fondamentali dell'economia dell'UE sono solidi: dopo sei anni di crescita la disoccupazione nell'UE è al livello più basso dall'inizio del secolo e il disavanzo aggregato è inferiore all'1 % del PIL", ma "la strada è in salita" e "non bisogna riposarsi sugli allori". "Dovremo utilizzare tutte le leve d'intervento per rafforzare la resilienza dell'Europa e sostenere la crescita", ha concluso.Bruxelles, confermanto per l'Italia un PIL allo 0,1% nel 2019, ha rivisto al ribasso le previsioni del 2020 che indicano un PIL allo 0,4% a fronte dello 0,7% indicato nelle previsioni di luglio. Per il 2021 si attende una crescita in linea dello 0,7%.anche le previsioni sul, indicatodal 2,2% atteso per il 2019, e sul, atteso in crescita al 136,8% del PIL l'anno venturo ed al 137,4% nel 2021. A peggiorare i conti pubblici contribuirebbero anche il