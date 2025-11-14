Appuntamenti macroeconomici del 14 novembre 2025

(Teleborsa) - Venerdì 14/11/2025
03:00 Cina
: Produzione industriale, annuale (atteso 5,5%; preced. 6,5%)
03:00 Cina
: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)
04:00 Cina
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 3%)
05:30 Giappone
: Indice servizi, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,4%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 1,2%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,1%; preced. -1%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (atteso 3,1%; preced. 3%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,3%)
10:00 Italia
: Bilancia commerciale globale (atteso 3,18 Mld Euro; preced. 2,05 Mld Euro)
11:00 Unione Europea
: Occupazione, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Bilancia commerciale (preced. 1.000 Mln Euro)
11:00 Unione Europea
: PIL, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,3%)
11:00 Unione Europea
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 34 Mld piedi cubi; preced. 33 Mld piedi cubi)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))