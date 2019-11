Creval festeggia in Borsa i risultati dei nove mesi

Credito Valtellinese

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,80%.A fare da assist alle azioni contribuiscono i conti deisu cui ha alzato il velo la banca, la vigilia. Il periodo si è chiuso con uni di euro rispetto agli 11,4 milioni dello stesso periodo del 2018.del 17,2%. Continua la: NPE lordi: -3,4% rispetto al 31/12/18 e -1,2% rispetto al 30/06/19; NPE netti: -10,7% rispetto al 31/12/18 e -2,1% rispetto al 30/06/19Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,0668 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,0653. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,0683.