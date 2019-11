Flying Angels, parte campagna raccolta fondi patrocinata da ENAC e Assaeroporti

(Teleborsa) - Dal 9 al 18 novembre torna la campagna, a sostegno del Fondo Emergenza Voli di- con una donazione di 2, 5 o 10 euro -, che non possono essere curati nel loro paese, ma anche di equipe mediche che partono per missioni chirurgiche nei paesi in via di sviluppo.Con il, la campagna #salvALI di Flying Angels può contare sulla rinnovata, che coinvolgeranno gli aeroporti italiani per la diffusione e la promozione della campagna all'interno delle aerostazioni.per promuovere il Fondo Emergenza Voli - commenta il- e sostenere questa encomiabile iniziativa, contribuendo a darne la massima visibilità anche grazie alla diffusione sui propri canali di comunicazione.per dare un contributo reale che faciliti i viaggi aerei di bambini bisognosi di cure, delle loro famiglie e dei medici in missione sanitaria.che solo in questo modo riescono a raggiungere le strutture sanitarie che possono offrire cure adeguate. Auspichiamo una partecipazione attiva dei passeggeri e del mondo aeroportuale, sempre sensibile ai temi della solidarietà, per un sostegno concreto alla campagna di comunicazione e raccolta fondi della Flying Angels Foundation".in un percorso di speranza e di salvezza per decine di bambini e per le loro famiglie - dichiara il. Per tale motivo, anche quest’anno, Assaeroporti è lieta di poter continuare a collaborare con ENAC e con gli aeroporti associati alla Campagna #salvALI di Flying Angels".- spiega-. In molti casi, e parliamo soprattutto di malattie gravi che ne mettono a rischio la vita o ne compromettono una normale crescita, è necessario per loro viaggiare dal proprio paese ad un altro e molto spesso dal proprio continente ad un altro, per raggiungere quell'ospedale che possa offrire le operazioni chirurgiche di cui hanno bisogno. Per questi bambini, e per i loro genitori - conclude Francesco Maria Greco – esiste Flying Angels, organizzazione non profit unica al mondo che, grazie al Fondo Emergenza Voli, ha potuto garantire a Daniel, e garantirà a tanti altri bambini, un trasferimento aereo immediato per ricevere le cure necessarie".