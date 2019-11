TIM, data center e cloud in una Newco di cui si valuta successiva quotazione

(Teleborsa) - L'annunciata partnership con Google Cloud per sviluppare una rete di data center e infrastrutture cloud in Italia porterà allama aperta all'ingresso di(del settore infrastrutture). Per questa Newco, TIM sta anche valutando laE' quanto emerge dalle slide di presentazione dei risultati del 3° trimestre di TIM, cheper questa unità unnell'ordine didi euro. Definiti ancheche indicano:a circaed undi circa. Ilè atteso in(CAGR).Per quanto concerne i data center è prevista l'apertura di 22 siti in Italia, suddivisi fra nord e Sud, per circa 40 mila metri quadri di attività, mentre per l'infrastruttura cloud viene indicata una potenza di 1.235 TetraFlops di CPU.