Generali Italia premiata a Le Fonti Awards e AIFIn

Generali

(Teleborsa) -ottiene dueper l'innovazione, l'intelligenza artificiale e l'inclusione, tre tratti distintivi della sua organizzazione e parte integrante della sua strategia.Anche quest'anno si è aggiudicata due premi a, per aver promosso il progetto Diversity & Inclusion e di intelligenza collettiva.Un premio assegnato per il progetto, uno dei più articolati e apprezzati progetti di diversity e conciliazione vita-lavoro con focus su genere, età e cultura. L'altro per ilattraverso il quale Generali Italia ha messo al centro la formazione come generatore di innovazione e valore per i propri dipendenti.In più, le è stato assegnato ilcome “miglior istituzione finanziaria” alper aver stimolato, gestito e implementato il processo di innovazione. Riconoscimento che le è stato assegnato per, un'app responsive sviluppata internamente che favorisce lo scambio di feedback strutturati tra i colleghi nella logica del feedback continuo.