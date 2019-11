Zignago Vetro, rally del titolo grazie ai conti

Zignago Vetro

produttore di contenitori in vetro

FTSE Italia Star

Zignago Vetro

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,43%.A fare da assist alle azioni contribuiscono i risultati di bilancio dei primi nove mesi del 2019, annunciati venerdì scorso dalla società. Il periodo si è chiuso conpari a 315,4 milioni di euro (+ 13,4% rispetto al 2018); un Ebitda a 87,7 milioni di euro ed undel Gruppo a 35,6 milioni di euro.L’è di 263,1 milioni di euro e si confronta con i 275,7 milioni al 30 giugno 2019.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 11,57 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10,75. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 12,39.