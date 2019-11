Confartigianato lancia allarme manodopera

(Teleborsa) - Nel, per la precisione 1.198.680 persone, pari al 26,3% delle entrate previste, sia per lama anche per la loroda svolgere.È quanto emerge dal rapportopresentato a Roma alla Convention dei Giovani Imprenditori. Nel dettaglio, l'allarme carenza di manodopera riguarda anche i: lo scorso anno le impreseIl problema è anche, di cui 245.380 sono giovani under 30.A scarseggiare sul mercato del lavoro sono soprattutto le: in questi settori nel 2018 le imprese(difficile da trovare il 71,3% del personale richiesto dalle imprese, pari a 6.720 unità), e i(il 64,2%, pari a 6.990 unità, è di difficile reperimento).Le competenze digitali, al di là delle mansioni svolte anche quelle più tradizionali, sono: anche questo requisito è difficile da soddisfare con 236.830 posti di lavoro persi per giovani under 30.A livello regionale, la situazione più critica si registra incon il 37,1% dei posti di lavoro di difficile reperimento,(34,2%),(31,6%),(31,6%) ed(30,5%).Il rapporto evidenzia anche la. In testa, pari a 5.750 persone difficili da reperire: seguono(54,7%, pari a 3.370 persone introvabili sul mercato del lavoro),(52,4%, pari a 7.480 unità) e i(50,4%, pari a 9.930 unità).La causa è soprattutto la s: in Italiaa 28, terzultimi in Europa."I piccoli imprenditori puntano sempre di più sull'innovazione", ricorda, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato che rappresenta 130.620 aziende artigiane guidate da under 35."In un anno i nostri investimenti in ricerca e sviluppo sono aumentati del 28,9%, ma. Siamo al- conclude Pietri - con un tasso di disoccupazione dei giovani under 30 al 23,9%, non riusciamo a reperire giovani da inserire in azienda. Bisogna".