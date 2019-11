Farmaè investe nel polo logistico automatizzato di Migliarino Pisano

Farmaè

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento AIM Italia e leader in Italia nell'ecommerce di prodotti per la salute e il benessere, cresce ancora in Italia, grazie al, situato aUn poloe realizzato all'insegna dell: è la merce a muoversi verso l'operatore e non viceversa, velocizzando così il processo di preparazione della spedizione e, di conseguenza, la consegna al cliente.Un passo importante nel piano di sviluppo della società, vi ha, attraverso un, che prevede l'uso del magazzino da parte dell'azienda ead un prezzo di 4 milioni di euro oltre IVA.L'azienda ha investitodel magazzino.