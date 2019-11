Nielsen, pubblicità prosegue progressivo recupero a settembre

(Teleborsa) -, chiudendo il mese con unpubblicitari. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile di, società di consulenza privata, secondo cui la raccolta dei primi 9 mesi dell'anno resta negativa con un -0,9%.la stima Nielsen su(annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti(OTT), si rileva unnel periodo"Continua il percorso verso 'quota zero' - spiega in una nota -Lamostra un trend di recuperorispetto all'andamento più debole dell'estate, mentre lacontinua la sua crescita importante. La stampa rimane in sofferenza, con iche segnano uned iun, ma risultaLa raccolta dell'intero universo delchiude in positivo asono in crescita da gennaio a settembre, mentre è sempre in negativo"Il percorso di recupero definito - sottolinea, AIS Managing Director di Nielsen - è giustificato dai numeri: in altre parole, per arrivare allo zero, gli ultimi tre mesi dovrebbero crescere del 2,1%". "Performance che potrebbe essere raggiungibile - aggiunge - se consideriamo che l'ultimo trimestre degli ultimi due anni dispari è cresciuto rispettivamente del +3,7 e del +4,1%".