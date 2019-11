Mercato americano in frazionale rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,34%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 3.096,96 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sulla parità il(+0,09%), come l'S&P 100 (0,1%)., l' inflazione ha accelerato il passo nel mese di ottobre In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,34%),(+0,76%) e(+0,47%).Tra i(+5,53%),(+2,13%),(+1,30%) e(+1,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,15%.Calo deciso per, che segna un -1,6%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+1,65%),(+1,45%),(+1,41%) e(+1,40%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,19%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,81 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,78%.Sensibili perdite per, in calo del 2,76%.