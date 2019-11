Deutsche Bank, sanzione Antitrust da 4 milioni per Campagna "Fai +1%"

Deutsche Bank

(Teleborsa) - Brutte notizie per, multata dall'per pratiche scorrette con una. Sotto accusa lache prometteva un premio dell’1% per coloro che avessero portato i loro investimenti nella banca tedesca. Lanciata a febbraio del 2019 era rivolta a tutti coloro che erano già clienti dell'istituto di credito o ai nuovi clienti che - previa apertura di un conto corrente - si fossero iscritti all'iniziativa e avessero portato i loro investimenti in Deutsche Bank per almeno 30.000 euro.Ma in realtà che cos'era questo premio e come ne poteva beneficiare il cliente? Altroconsumo spiega che il premio era frutto di una serie di regole intricate da rispettare simultaneamente, più alcune restrizioni. Non un aumento dell’1% del capitale investito quanto un buono elettronico da utilizzare nel circuito convenzionato con Eurotarget (BAE IES). Circuito di cui anche leggendo il Regolamento del concorso a premi non si scopriva molto e che non disponeva neppure un sito web di riferimento.