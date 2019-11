Unieuro crolla in Borsa, IEH colloca 16,2% capitale

Unieuro

maggior distributore di elettronica di consumo ed elettrodomestici

FTSE Italia All-Share

Unieuro

(Teleborsa) - In forte flessione il titolo, che scivola dell'11,4%.(IEH), società lussemburghese che controlla il 33,8% di Unieuro, ha ceduto a investitori istituzionali 3,25 milioni di azioni (Unieuro), corrispondenti al 16,25% del capitale, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding.nella società romagnoladal precedente 33,815 per cento.(complessivi circa 42 milioni), che incorpora uno sconto dell’11% circa rispetto al prezzo di chiusura a 14,56 euro, di ieri 13 novembre.Il regolamento dell’operazione è previsto per il prossimo 18 novembre.L'andamento delnella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,17 Euro e primo supporto individuato a 12,75. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,59.