Terna, Ferraris: "Elettrodotto Italia - Montenegro sarà volano di sviluppo"

Terna





(Teleborsa) - "È un privilegio per me guidarein questo momento storico, non solo perché oggi si concretizza l'impegno istituzionale ed il lavoro tecnico di anni, ma perché questa interconnessione costituisce unoe cruciale per l', attraverso l'Italia". È con queste parole che l', — alla presenza del— ha dato ufficialmente il via al ponte elettrico tra Italia e Montenegro., in occasione dell’inaugurazione dell'infrastruttura — un'opera di 445 km, la più lunga sottomarina mai realizzata da Terna —, Ferraris ha sottolineato l’importanza dell’energia per lo sviluppo e la crescita dei due Paesi. "L'infrastruttura energetica — ha affermato l'ad di Terna — offrirà la. Costituisce il volano di sviluppo per una serie di opportunità relative alla sicurezza di esercizio dei sistemi energetici interconnessi e gestione dei flussi sulla rete elettrica, nonché per un mercato elettrico integrato sempre più sicuro, efficiente e sostenibile".Le infrastrutture energetiche sono il primo passo per sviluppare, poi, tutto il resto. Se non c'è energia non c'è sviluppo, non ci sono possibilità di crescita. L'infrastruttura energetica agevolerà lo sviluppo delle rinnovabili, per esempio, e darà la possibilità di realizzare nuove opere idroelettriche dal lato del Montenegro o rinnovabili anche dal nostro lato. In questo modo avremo la possibilità, quindi, di allargare il perimetro e di avere una rete che agevolerà l’integrazione di fonti rinnovabili da questa parte e dall’altra parte dell'Adriatico.Citerei, come ha detto lui, il tema delle smart grid. L'utilizzo intelligente della rete mi sembra uno stimolo interessante. Stiamo già facendo, peraltro, uno sviluppo di un impianto solare nella stazione, lato Montenegro che servirà intanto per gestire consumi ausiliari, dopodiché agevoleremo e supporteremo il governo per sviluppare altre infrastrutture rinnovabili nel Paese.