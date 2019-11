Venezia, suonano ancora le sirene: attesa marea da codice rosso

(Teleborsa) - Sotto ile leche sono risuonate alle 6.50, e poi alle 8.30,si prepara a vivere un'altra giornata di paura per la nuova(160 cm) attesa per oggi, venerdì 15 novembre: situazione già critica acon lache sta crescendo velocemente, costringendo iIntanto, il Presidente del Consiglioha parlato del dramma che ha messo Venezia in ginocchio, intervistato oggi da Corriere della Sera e La Stampa.Questoha avvertito Conte che richiamando la necessità di un "patto tra enti locali e governo per proteggere Venezia"l'opera. "- afferma - ad oggi è l'unica risposta sostenibile al problema dell'acqua alta a Venezia.Dopo la visita sui luoghi colpiti dal disastro il Premier ha affermato che i veneziani "hanno saputo reagire, ho visto. A questa comunità - promette - voglio dire che ilInfine, ha aggiunto che "ilin relazione alloche abbiamo deliberato in Consiglio dei Minisitri".