Fondo povertà educativa, Buffagni: "Cruciale analisi performance progetti"

(Teleborsa) - La povertà educativa è collegata alla crisi economica, ma il fenomeno ha una portata più ampia e quindi ilrappresenta una forte innovazione per il Paese, per dare un futuro a minori e famiglie. Lo ha affermato il viceministro, in qualità di Presidente il Comitato di indirizzo strategico del Fondo per la povertà educativa.Il Fondo - ha spiegato - sta cercando diin cui l'intervento possa garantire un miglioramento della povertà educativa, ma l'esperienza insegna cheBuffagni ha dunque sottolineato che sono cruciali due fattori per l'operatività del Fondo: un tempo congruo di 2-3 anni per i progetti e l'analisi delle performance che consente di valutare l'adeguato impiego delle risorse.