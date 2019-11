Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità. Gli investitori restano in attesa di sviluppi dalletra Cina e Stati Uniti.La seduta finanziaria di Piazza Affari è caratterizzata oggi dallo stacco cedole . L'impatto sugli indici sarà molto contenuto, visto che lo stacco peserà dello 0,18% sul FTSE MIB e dello 0,17% sull'All Share.Sul mercato Forex, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,107. Lieve calo dell', che scende a 1.460 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +154 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,21%.resta vicino alla parità(-0,18%). Piattamentrescambia con un -0,25%., con ilche si attesta a 23.555 punti.Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,75%),(-0,61%) e(-0,58%).Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,17%.avanza dell'1,08%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,06%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,01%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,43%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,27%.Tentenna, che cede lo 0,87%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,84%),(+1,76%),(+1,70%) e(+1,35%).Giù, invece,, -1,88%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,55%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,43%.