Partenza in rosso per i mercati europei dopo attacchi reciproci Usa-Iran

A Milano corre ancora Avio.

(Teleborsa) - Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee.



Sale ancora la tensione nel conflitto Iran-Usa: le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno colpito una base americana dopo che le forze USA avevano abbattuto quattro droni iraniani e distrutto una stazione di controllo a Bandar Abbas. Il funzionario americano ha definito le azioni "misurate, puramente difensive e intese a mantenere il cessate il fuoco". Intanto, Kuwait e Israele hanno segnalato attacchi nella stessa notte. Il petrolio rimbalza a 97 dollari dopo il calo del 5% di mercoledì.



Trump ha respinto il rapporto della TV di Stato iraniana su una bozza di accordo per la riapertura di Hormuz, dichiarando che "nessun paese controllerà lo stretto" e rivolgendo un avvertimento esplicito all'Oman: "Si comporterà come tutti gli altri o dovremo farlo saltare in aria". Il Tesoro USA ha sanzionato la Persian Gulf Strait Authority, l'ente iraniano creato per gestire il traffico nello stretto.



A Piazza Affari corre Avio che sfrutta ancora spinta offerta dall'entusiasmo per l'IPO di Space X a Wall Street. In netto rialzo anche le quotazioni di Stm dopo che Jefferies ha confermato il Buy alzando il target price a 74 euro per azione (da 52). Analisti che premiano anche il titolo Prysmian : Goldman Sachs ha portato il target price a 161 euro (dai 126 euro precedenti).



Sostanzialmente stabile l' euro / dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,161. Vendite diffuse sull' oro , che continua la giornata a 4.392,2 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,73%), che raggiunge 91,1 dollari per barile.



In lieve rialzo lo spread , che si posiziona a +72 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,73%.



Tra gli indici di Eurolandia senza spunti Francoforte , che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, scivola Londra , con un netto svantaggio dello 0,93%, e pensosa Parigi , con un calo frazionale dello 0,44%.



A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 49.506 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share ( Piazza Affari ), che si posiziona a 52.176 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,31%); senza direzione il FTSE Italia Star (-0,01%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Avio (+4,77%), STMicroelectronics (+2,12%), Mediobanca (+1,55%) e Leonardo (+1,51%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Unipol , che prosegue le contrattazioni a -1,71%.



Tentenna Fineco , con un modesto ribasso dell'1,37%.



Giornata fiacca per Generali Assicurazioni , che segna un calo dell'1,24%.



Piccola perdita per Intesa Sanpaolo , che scambia con un -1,12%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Ferragamo (+7,58%), Maire (+3,59%), Technoprobe (+2,84%) e Alerion Clean Power (+2,31%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Technogym , che prosegue le contrattazioni a -1,99%.



In rosso Reply , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,94%.



Tentenna Juventus , che cede l'1,09%.



Sostanzialmente debole NewPrinces , che registra una flessione dello 0,96%. (dai 126 euro precedenti).

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