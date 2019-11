EasyJet promette zero emissioni di Co2 per i suoi aerei

EasyJet

(Teleborsa) -promette die il titolo balza in alto (+5,33%).che vedono nella scelta uno slancio in più della compagnia low cost che potrebbe aiutarla ad accaparrarsi quei passeggeri che vogliono sentirsi meno in colpa e contrastare un di viaggiare dannoso per l'ambiente.e la International Air Transport Association prevede che le emissioni di CO2 delle compagnie aeree colpiranno quest'anno 927 milioni di tonnellate."EasyJet compenserà, sia riducendo la CO2 rimuovendola fisicamente dall'aria (ad esempio piantando più alberi) o evitando il rilascio di ulteriore CO2 ", ha dichiarato la società in un comunicato stampa. Il costo della nuova iniziativa dovrebbe aggirarsi intorno ai £ 25 milioni ($ 32 milioni) per il 2020. Il vettore lo scorso anno ha trasportato 88,5 milioni di passeggeri su circa 560.000 voli.L'amministratore delegato Johan Lundgren ha sottolineato cheLa compagnia aerea afferma di aver già ridotto le proprie emissioni di carbonio per chilometro passeggeri di oltre un terzo dal 2000.