L'indice delle società High Tech italiane lima qualche punto (-0,58%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

STMicroelectronics

Eurotech

Tiscali

Exprivia

(Teleborsa) - Leggermente negativo il, mostrando un andamento simile all'Ilha terminato la seduta a quota 82.372,2, con un decremento dello 0,58% rispetto alla chiusura della vigilia, mentre l'chiude a 587, dopo aver avviato gli scambi a 589.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, discesa moderata per, che chiude la giornata del 19 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,82% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Piazza Affari, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -3,14%.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,77%.Chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,75%.